Il 2021 della Juventus Women inizia subito con una serie di impegni importanti e la squadra di Guarino sarà impegnati su tre fronti diversi. Il 17 gennaio riparte la Serie A e le bianconere incontreranno l'Inter, il 13 è la volta della Coppa Italia e la partita contro il Pomigliano. L'incontro più imminente, però, è quello di domani quando la Juve Women inizierà il proprio percorso in Supercoppa con la semifinale contro la Roma. In questo tour de force, Rita Guarino potrà fare affidamento su una donna in più a centrocampo: Sofie Pedersen guarita dal Covid e rientrata in gruppo.