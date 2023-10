Il difensore dellaGloriaha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di domani dicontro il Chievo Verona.– "Per me è molto importante giocare in questo grande club, con grandi calciatrici, condividere lo spogliatoio con loro. Ricordo che solo pochi mesi fa le guardavo in tv e ora siamo qui insieme; è molto importante per me, essendo molto giovane, essere in questo grande club. La vita mi ha offerto questa grossa opportunità".– "Credo pensi di essere più divertente di me ma non lo è (ride, ndr.). Mi sta aiutando molto, mi sta dando molti consigli su come lavorare al meglio e sui miglioramenti che devo fare essendo molto giovane. Lo considero un buon allenatore, ma anche una brava persona".– "Le ragazze e lo staff tecnico della Primavera sono molto cordiali con me. Ci auguriamo di vincere il campionato, spero ci riusciremo".– "Lo scorso anno l'abbiamo vinta e questo club vuole sempre vincere il più possibile per cui, chiaramente, la Coppa è un obiettivo. Siamo felici di partecipare a questa competizione".– "L’approccio deve essere sempre lo stesso. Dobbiamo dare il massimo per vincere, non vedo l’ora di giocare".