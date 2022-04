Cristiana Girelli ha deciso e l'ha già comunicato alla Juventus. La volontà della numero 10 è quella di continuare la sua carriera in bianconero e firmare con loro il suo primo contratto da professionista. Girelli aveva scelto la Juventus nell'estate 2018. Una storia d'amore lunga, la prima numero 10 della storia della Juventus Women e questo non si scorda mai per chi come lei è cresciuta ammirando le prodezze di Roberto Baggio e Alessando Del Piero.



TENTAZIONI - A tentare Girelli c'erano Milan e Roma in Italia aggiungendoci altri club esteri, ma Cristiana ha deciso e l'ha comunicato alla Juventus: rinnoverà ancora con la Vecchia Signora. Per un presente già scritto ma un futuro tutto da scrivere. La numero 10 e Madama ancora insieme. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori informazioni sul prolungamento.