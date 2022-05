È stato comunicato oggi che la Juventus Women si separerà da Andrea Staskova. L'attaccante ceca non sarà una giocatrice bianconera nella prossima stagione. Il numero 9 sarà dunque libero. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione è già pronto il primo nome per il mercato in entrata nell'attacco della Vecchia Signora e si tratterebbe di Sofia Cantore.



CANTORE - Dopo i prestiti a Hellas Verona Women, Florentia San Gimignano e per ultimo quello a Sassuolo Sofia Cantore ha ultimato il suo "Erasmus" come lo definirebbe Braghin ed è pronta a fare ritorno all'ombra della Mole. L'attaccante milanese ha già svolto la riabilitazione dell'infortunio al perone rimediato in Algarve con la nazionale al JMedical. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione l'accordo tra Cantore e la Juventus è già ultimato, mancano soltanto le firme che avverranno ad inizio luglio quando aprirà il mercato. Dopo Martina Lenzini anche Sofia Cantore è pronta al ritorno e potrebbe proprio essere lei la nuova numero 9 della Juventus.