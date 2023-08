La Juventus Women sfiderà il Barcellona in amichevole per la terza edizione del Trofeo Gamper. Di seguito il comunicato del club bianconero.Due anni dopo – era l’8 agosto 2021 – la Juventus Women torna ad affrontare il Barcellona e come la volta scorsa anche in questo caso l’occasione sarà di quelle speciali.Le bianconere, infatti, sfideranno nella terza edizione del Trofeo Gamper le campionesse d’Europa in carica proprio a Barcellona, nuovamente all’Estadi “Johan Cruyff”. Fischio d’inizio previsto per le ore 19.00.Come detto sarà la terza volta che andrà in scena questo torneo e sarà la seconda volta che le due squadre si affronteranno. Tra questi due match, la gara che le catalane hanno giocato contro le francesi del Montpellier HSC, nel 2022.L’estate della squadra allenata da Joe Montemurro si arricchisce di un match dal fascino enorme, oltre a essere un banco di prova altamente stimolante per la Juventus Women in vista della prima gara ufficiale della nuova annata che coinciderà con la semifinale del Mini Tournament di UEFA Women’s Champions League.per una serata di grande calcio, l’ideale per prepararsi all’inizio della stagione 2023/2024.