La prossima settimana si chiuderà la stagione della Juventus Women che, dopo aver trionfato in campionato, andrà a caccia della Coppa Italia, domenica 22 maggio contro la Roma. In parallelo, sarà una settimana importante anche sul fronte mercato, in particolar modo per quello che riguarda i rinnovi. Tra le situazioni ancora da definire, ci sono quelle di Matilde Lundorf e Julia Grosso, in scadenza a fine stagione. A partire dalla prossima settimana, l'entourage delle calciatrici raggiungerà Torino e incontrerà la dirigenza bianconera per definire il futuro delle due calciatrici.