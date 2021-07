Seconda amichevole per lache oggi, tra le mura amiche di Vinovo, affronta il. Una sfida più impegnativa, dopo il primo test match contro le maltesi del, per alzare l'asticella in vista dell'approssimarsi della prima partita ufficiale, il 18 agosto, contro ilin Champions League. C'è curiosità, per vedere a che punto è il lavoro di coach, dopo le tante novità intraviste nella prima amichevole.0-0(3-5-2): Aprile; Lenzini, Gama, Boattin; Bonansea, Caruso, Rosucci, Zamanian, Cernoia; Girelli, Staskova. ​. Peyraud Magnin, Soggiu, Hyyrynen, Caiazzo, Lundorf, Giai, Berti, Salvai, Beccari, Pfattner. ​. Montemurro(4-2-3-1): Pereira; Tufo, Mendes, Hurni, Spalti; Maendly, Nakkach; Tamplin, Lagonia, Serrano; Sebayang.. Severac: Orazietti, con Bonansea! Ottima azione delle bianconere che passano da destra a sinistra, dal fondo Cernoia mette nel mezzo un pallone che attraversa tutta l'area piccola fino a trovare la deviazione vincente di Bonansea- Ci prova Rosucci da fuori area, palla ampiamente sopra la traversa- Tiro dalla distanza del Servette, Aprile in estensione mette in angolo- Juve che tiene il possesso palla, senza trovare lo spazio per far male in avanti​- Via al match