Non ci sarà,. La centrocampista della Juventus Women salta l'amichevole con il Servette per un leggero affaticamento muscolare: nulla di preoccupante, ma tanto è bastato a saltare la partita di questa sera delle ragazze di Montemurro. Per Bonfantini, l'occasione di recuperare con calma, anche in vista dei prossimi impegni. Si inizia con la Champions League dal 18 agosto. E l'obiettivo è essere al massimo della forma, sin da subito.Segui la diretta testuale di Juve Women-Servette dalle 19: è il secondo test amichevole delle giocatrici di coach Montemurro.