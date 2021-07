Labatte 3 a 1 il Servette nella seconda amichevole del precampionato. Una buona prova delle bianconere che tengono il pallino del gioco per gran parte del match, rischiando poco o nulla. Altre grandissime prestazioni di, tra le più in forma di questa prima parte di stagione.– Due tiri dalla distanza di Maendly, sul primo è un po’ in ritardo e devìa fuori, sul secondo è impeccabile. Poco altro, nel corso del primo tempo (Dal 46’- Poco impegnata, ma lucida quando serve)– Attenta in fase difensiva, qualche imprecisione, dal punto di vista tecnico, quando c’è da costruire– Padrona della difesa, in fase di possesso il pallone passa sempre dai suoi piedi (Dal 46’- Precisa attenta quando il Servette prova a riaprire il match)– Bene, come al solito; l’impressione, però, è che come terza della difesa si perdano un po’ le sue qualità in fase di spinta. Da rivedere (Dal 65'- Lampi di luce, da qui comincia la sua rincorsa ad un minutaggio importante in prima squadra)– Dall’inizio la più brillante. Gioca a tutta fascia nel primo tempo, per poi passare al centro. Dà una mano a Lenzini in difesa e spinge forte quando c’è da attaccare. Non è un caso che sia lei a sbloccare la partita. Perfetto il pallonetto che vale il 2 a 0 (Dal 65'- Entra bene, ma in occasione del 3 a 1 sbaglia la ribattuta)– Oggi le sue qualità si intravedono solo a sprazzi. Per lunghi momenti della partita sparisce dal vivo del gioco (Dal 46’- Dà continuità alla buona prova offerta contro il Birkirkara)– Tocca a lei scendere sulla linea della difesa, ricevere da Gama, e far partire il gioco. Lo fa con i tempi giusti, sbagliando poco e niente– Gioca qualche metro più avanti rispetto all’amichevole contro il Birkirkara. Da qui può sfruttare le sue doti tecniche per cercare e trovare l’imbucata per le compagne. (Dal 75'- Bene, senza sbavature)– Una delle più brillanti in questa prima fase di pre campionato, dai suoi piedi passano una buona parte delle azioni pericolose della Juve: sforna l’assist per l’1 a 0 di Bonansea (Dal 75'- Ottimo l'assist in occasione del 4 a 1.)– Più trequartista che bomber: gioca qualche metro dietro Staskova e riesce a dare fluidità alla manovra offensiva bianconera. Al di là del peso specifico del match, non può mai mancare la sua firma sul tabellino (Dal 65'- Grande tempismo nel buttarsi in avanti)– Fulcro del gioco, protegge palla e permette alla squadra di salire. Manca un po’, non solo per responsabilità sue, a livello finalizzativo nel primo tempo, ma nel secondo cresce a livello di incisività (Dal 75'Chiude il tabellino con il gol del 4 a 1, brava nella ripartenza)- Il lavoro procede bene, vittoria e prestazioni solide: un buon passo in avanti in vista degli impegni ufficiali