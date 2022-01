Intervenuta ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatrice Katia Serra ha parlato anche del campionato italiano femminile e della Juventus Women. Ecco le sue dichiarazioni: "Mi aspettavo di più dalla Roma e dal Milan, si pensava che fossero contendenti delle bianconere. Però in funzione delle scelte fatte ho comunque sempre pensato a una Juventus un gradino più avanti, e per questo va dato merito a un gruppo che cresce in autostima e sicurezza. Sono l'unica squadra che fa davvero turnover, le altre faticano ad avere una rosa così ampia". E sulla Champions: "Mi auguravo non prendessero il Barcellona, anche se è innegabile che il Lione sia fortissimo. Di solito nel doppio incontro vengono fuori i valori, ma io credo in questa squadra e nel suo processo rapido di crescita".