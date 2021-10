Con un lungo comunicato, la UEFA si dichiara contraria alla proposta dell'Uefa di disputare i Mondiali maschili e femminili ogni due anni. In particolare, nell'ultimo scritto l'istituzione europea legge la questione dal punto di vista del calcio femminile. Tra le leghe firmatarie del comunicato, anche la Serie A Femminile:"I piani proposti dalla FIFA per organizzare i tornei di Coppa del Mondo maschili e femminili ogni due anni avranno impatti sportivi, economici, sociali e molti altri profondamente dannosi che modificheranno radicalmente il corso e lo sviluppo del gioco femminile. La natura frenetica del processo di consultazione (finora) molto selettivo e le proposte quasi concordate non hanno consentito un'attenta riflessione su ciò che è nell'interesse superiore del futuro sviluppo del calcio femminile né valutato adeguatamente le possibili conseguenze irreversibili come un cambiamento potrebbe comportare. (...) Per essere chiari, non si tratta in alcun modo dell'Europa che difende la sua posizione, né una questione di squadra nazionale contro calcio di club. Le nostre riserve sono incentrate sul nostro desiderio di uno sviluppo globale equilibrato e inclusivo che offra alle donne e alle ragazze le migliori condizioni per giocare il gioco più amato a tutti i livelli e in ogni società. Nessuno ha più comprensione e comprensione di questa complessità di coloro che coltivano il gioco quotidianamente – club, leghe, giocatori e allenatori – oltre agli organi di governo a livello confederale, nazionale e regionale."