Le parole di Cuthbert, autrice dell'1 a 0 a Juventus Women-Chelsea, ai canali ufficiali del club inglese: "Sembrava la Champions League. La musica, i tifosi, questa è la partita in cui ogni calciatrice vuole giocare. Queste sono le notti che sogni. L'atmosfera era fantastica, ed è per questo che viviamo nel calcio. Per questo andiamo a lavorare. Questo è ciò in cui vogliamo giocare, quindi siamo felici di aver portato a casa i tre punti e di avere quattro punti nel girone finora".