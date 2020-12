Veronica Boquete, calciatrice del Milan e recentemente insignita del posto nella top 11 della stagione scorsa della FIFA, insieme a Bonansea, è intervenuta dalle colonne di Tuttosport dove, tra le altre cose, ha parlato di Juventus: "Sono qui per aiutare con la mia esperienza a centrare prima di tutto l'obiettivo della qualificazione in Champions e lottare in tutte le competizioni. La Juve negli ultimi anni è stata la squadra da battere, ma non siamo lontane. Abbiamo tre competizioni per mostrare quale sarà il livello che possiamo raggiungere".