Anche le calciatrici della Juventus Women rientrano a Torino in vista della possibile ripresa degli allenamenti il 18 maggio. Ieri Staskova, Sembrant, Pedersen e Zamanian si sono "incontrate" all'aeroporto di Francoforte dove hanno percorso l'ultima tratta per rientrare a Torino. Al suo arrivo a casa la calciatrice svedese ha trovato una grossa busta della spesa fatta da...Laura Giuliani. La portierona bianconera ha fatto in modo che la compagna di squadra, costretta a restare in casa in isolamento per 14 giorni, avesse ciò che le serviva per questi primi giorni di ritorno a Torino. Una grande squadra e grande grppo.