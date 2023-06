Sono così felice e orgogliosa di aver giocato la mia centesima partita con la Juventus. Non avrei mai immaginato che l’amore per questo club sarebbe cresciuto fino a diventare quello che è oggi. Dalla prima partita alla centesima è diventato sempre più forte. @JuventusFCWomen pic.twitter.com/oWd9v7kfK7 — Linda Sembrant (@LindaSembrant) June 13, 2023

