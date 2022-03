Linda Sembrant ha parlato ai microfoni di JTV dopo Lione-Juventus Women.



IL MATCH - "Abbiamo fatto bene e abbiamo iniziato a pressare molto alla fine per trovare il gol che avrebbe rimesso tutto in parità. Dobbiamo essere orgogliose, ma ora siamo un po’ deluse".



IL PERCORSO - "Abbiamo fatto un buon cammino in Champions League, volevamo di più ma dobbiamo essere orgogliose. Abbiamo fatto un buon step. Dobbiamo lavorare ancora più duramente per tornare il prossimo anno ancora più forti. Dobbiamo finire il campionato e fare meglio giorno dopo giorno".



PER IL FUTURO – "Abbiamo bisogno di un po’ di esperienza e maggiore sicurezza. Dobbiamo continuare a fare sempre meglio, controllare ancora di più le partite. In queste partite fanno la differenza i dettagli, dobbiamo fare meglio che prima. Abbiamo molto da imparare".