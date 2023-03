Linda, difensore della, ha parlato ai microfoni de La Repubblica affrontando diversi temi.– "Ero molto curiosa, volevo qualcosa di nuovo, conoscevo la Juventus e sapevo che stava crescendo: ho accettato la sfida e non mi pento. Oggi ci conoscono anche in Svezia".– "È sempre calcio. Fisicamente siamo diversi, ma solo in questo sport ci sono pregiudizi tra maschile e femminile".– "Quando è uscita la notizia c’è stato molto rumore. Lisa mi ha scritto tanti messaggi, era preoccupata. Io no, in Svezia è normale: per noi è naturale. Ami un ragazzo, una ragazza ed è comunque bellissimo. Vedendo alcune reazioni credo che ci sia tanto bisogno di gesti così. Nel calcio femminile si combattono gli stereotipi da sempre: un giorno si capirà l’importanza di certi gesti".– "I soldi fanno chiudere un occhio, basta vedere dove si è giocato il Mondiale maschile. Forse dovrebbero assegnare le manifestazioni a chi ha un campionato femminile, a chi rispetta i diritti umani".- "Mi piaceva Mellberg, che giocava alla Juventus, ma anche Larsson e Ljungberg. Avevo cercato il suo numero di telefono sull’elenco quando ero piccola, ho provato a chiamarlo ma mi hanno risposto i suoi genitori. Lui era a Londra".