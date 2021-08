Linda Sembrant, difensore svedese della Juventus Women, in occasione della partita vinta 12-0 dalla Juventus Women contro il Sasa all'esordio in Champions League, nella quale non ha potuto far parte del gruppo bianconero, ha parlato a JTV della sua attuale condizione: "Sto bene, il recupero dall'infortunio sta procedendo. Devo avere pazienza ma sta andando bene. La prima partita di Champions è sempre diversa, speciale. Più in generale, stiamo lavorando tanto e cercando di capire le nuove indicazioni di mister Montemurro.