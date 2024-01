SEMBRANT DOPO LA SUPERCOPPA

Linda Sembrant ha parlato ai giornalisti presenti dopo la vittoria della Supercoppa italiana. Le sue parole:“Bello vincere oggi. Abbiamo fatto una bella partita, siamo scese in campo con energie, è stato importante. Abbiamo giocato come una squadra, vinto come una squadra e sono felice. Ci godiamo il momento”.“Dal primo giorno qua mi sono sentita a casa. Vincere con questa maglia, con questa squadra, vincere un trofeo è sempre importante”.“In Juve siamo tutte una grande famiglia. Fin da piccola io guardavo il calcio femminile, la nazionale svedese o la Champions. Qui siamo tutte una famiglia insieme e questo è essere Juventus”.“Una bella partita, lavorato bene insieme, preparato bene la gara. Penso che oggi abbiamo iniziato bene, importante, la stagione è lunga. Contro la Sampdoria era un segnale d’allarme, sappiamo cosa dobbiamo fare e tenere questo livello”.- “Stagione lunga. Vogliamo continuare come oggi, settimana dopo settimana. Non è facile, dobbiamo continuare così”.