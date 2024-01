Nei giorni scorsi il mondo della Juve Women era stato scosso dalla rescissione del contratto da parte della calciatrice Linda Sembrant, che ha interrotto anzitempo il rapporto con il club bianconero. In molti hanno provato ad ipotizzare quale sia la sua prossima destinazione ma non è trascorso molto tempo per avere la certezza ufficiale. Pochi istanti fa infatti, è arrivata la nota ufficiale via social, con la calciatrice che ha da poco firmato per le tedesche del Bayern Monaco.'Linda Sembrant si unisce al Bayern Monaco fino alla fine della stagione 2024. Il Bayern è una delle migliori squadre al mondo in questo momento, quindi siamo entusiasti di seguire Linda nel suo nuovo ambiente'.