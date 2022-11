Il difensore dellaWomen Lindaha parlato a JTV dopo la gara contro ilWomen. Queste le sue parole:"Abbiamo tenuto tanto il pallone e fatto tanto possesso, ma non abbiamo fatto gol, è mancata la palla per il gol. Abbiamo fatto delle cose bene, ma dovevamo fare meglio. Questa partita era da vincere"."Il mister ha detto soltanto che dobbiamo migliorare. Era una partita da vincere e controllare dal primo minuto. Sull’uno a zero loro hanno avuto un’occasione e un gol. È stato frustrante, ci siamo messe in questa situazione da sole. Dobbiamo trovare la soluzione per fare gol, chiudere le partite"."Ci sono tante partite, però è bello giocare in Women's Champions League e Serie A. Abbiamo un buon gruppo, insieme dobbiamo fare meglio"."Dobbiamo trovare l’ultima soluzione, trovare l’ultimo pezzo per fare mettere le compagne in condizione di fare gol. Dobbiamo stare più vicino per non prendere gol così semplici com accaduto oggi".