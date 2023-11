Il difensore svedese dellaWomen Lindaha parlato in conferenza stampa alla presentazione del premio Golden Boy di Tuttosport. Queste le parole della giocatrice della Vecchia Signora:"Premio giusto, molto forte, è di un altro livello. Ha vinto il Mondiale e tutto con il Barcellona, fa la differenza e merita assolutamente questo riconoscimento"."Giocarci cambia tutto. Abbiamo anche noi vissuto queste emozioni, mi ricordo le Olimpiadi del 2016 erano 80 mila spettatori. Un ricordo bellissimo, entrare in campo e sentire quel tifo. Fa andare le gambe più veloci, da energia, da giocatrice è un sogno vedere come il calcio è cresciuto e vivere queste sensazioni"."Molto dura, lui è molto forte soprattutto in area. Bisogna duellarci e cercare di non fargli fare gol"."L'ho vista crescere, tre o quattro anni fa si allenava con noi e io vedevo che aveva qualcosa. È intelligente, aveva qualcosa in più. A Como è cresciuta tanto e ora ha giocato il Mondiale con la Nazionale, non mi sorprende, è impressionante da quando l'ho vista la prima volta. Al Mondiale ha giocato tanto, ha fatto una bella stagione e penso abbia un bel futuro"."Ha fatto tanto, nel mondiale con la Colombia abbiamo visto il suo talento. Ha fatto un gran gol contro la Germania al mondiale e si è vista la qualità".