Le parole di Lindaa Juventus Tv: "Oggi è veramente importante, lo sentiamo tutte. La partita più importante della storia della Juve, voglia entrare nella fase a gironi. Anche io che non sono in campo sento che è una serata speciale. Abbiamo fatto solo la prima parte, ora nella seconda dovremo vincere per arrivare dove vogliamo. Ci sono giocatrici molto brave in difesa, non conoscevo tanto Lenzini ma sta facendo bene, è forte tra le linee, poi Gama e Salvai hanno esperienza e questo è importante. Io sto bene"