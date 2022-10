Alla vigilia della sfida di Champions tra Juventus Women e Lione femminile, la calciatrice bianconera Sembrant ha presentato la sfida durante la conferenza stampa odierna.- 'Sarà una partita nuova, un anno nuovo, abbiamo giocato tanto contro il Lione, oggi siamo cresciute tanto. Dal mio primo giorno qua siamo un'altra squadra, siamo migliorate, non vediamo l'ora di tornare qua e giocare contro il Lione'.- 'Contro il Milan non siamo riuscite a vincere, domani abbiamo grande voglia di fare una bella partita, vogliamo vincere, entriamo sempre in campo per vincere. Non siamo state abbastanza efficaci, domani non vediamo l'ora di tornare in questo stadio e giocare tutte insieme con questa maglia e fare una grande partita'.- 'Loro sono arrabbiate ora, non sono abituate a predere come è successo contro l'Arsenal, noi però pensiamo a noi, vogliamo fare la nostra partita, l'abbiamo preparata tanto, vogliamo dare tutto per provare ad arrivare ad un buon risultato. Hanno un po' di giocatrici fuori ma sono sempre il Lione, una grande squadra, per me non cambia in base ai risultati che hanno fatto. Sarà una partita dura, noi vogliamo fare una grande prestazione'.- 'Io mi sento bene, abbiamo fatto tante partite dopo gli europei, mi sono sempre trovata in Juventus dal primo giorno, mi sono sempre sentita a casa. Firmerei per un pareggio? Firmerei per fare tutto per prendere i tre punti, questa è la nostra sensazione mentale. Scendiamo in campo per i tre punti'.- 'Per me abbiamo un grande passo, vogliamo sempre migliorare e ci vedo come una squadra più forte, più esperta in queste partite, l'anno scorso in Champions abbiamo affrontato i più forti e questo fa crescere, siamo più pronte rispetto ad un anno fa, siamo cresciute, quando facciamo bene possiamo giocare contro i grandi'.- 'Il pubblico è veramente importante, se penso all'anno scorso le serate qui all'Allianz erano incredibili, speriamo che domani ci sia tanta gente, siamo felici che i tifosi siano sempre con noi, domani abbiamo bisogno di loro e non vedo l'ora di trovare tanta gente per giocare per loro ma anche con loro'.