Linda Sembrant è intervenuta sul canale Twitch della Juventus per commentare la vittoria del quinto Scudetto. Per il difensore si tratta del terzo Scudetto in Italia. Queste le sue parole:



SCUDETTO - "Il primo Scudetto è stato speciale. Ero arrivata ad inizio anno a Torino e vincere è sempre speciale. Questo però lo è ancora di più perchè nella prima parte dell'anno non ho potuto essere in campo a causa dell'infortunio e non potevo aiutare le mie compagne. Quando sono tornata ero veramente felice e la vittoria ha un sapore doppio. Ringrazio ancora lo staff medico che mi ha curata e sostenuta in quei mesi".