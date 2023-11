La giocatrice della Juventus Women e della Svezia Linda Sembrant ha parlato nel corso del podcast Stories of Strenght affrontando un tema spesso ignorato o sottovalutato come quello della salute mentale: “a mia famiglia mi è sempre stata stata di grande supporto ed è una bella sensazione, molto importante, così come il supporto della mia partner (la compagna di squadra Lisa Boattin NdR), con lei ci sosteniamo a vicenda anche se quando giochiamo assieme attiviamo la modalità lavoro e pensiamo solo al campo. ""Ho avuto diversi momenti difficili nella mia vita, essendomi trovata in una relazione non sana in passato,Chiedere aiuto è stato difficile e penso che sia importante che le persone attorno a te non ti giudichino, ma ti supportino qualunque cosa accada. Solo così si può uscire da certe situazioni. Chiedere aiuto vuol dire essere coraggiose, questo è il punto”."È stato importante avere persone che ti aiutino a rientrare, quando sei infortunato non capisci quanto ci impiegherai a rientrare in campo anche se ogni giorno dai il massimo e curi ogni dettaglio, per questo è importante avere attorno qualcuno che ti motivi.e in quei momenti avere un supporto sistemico da parte di famiglia, amici e compagne è stato importante. - prosegue la svedese - In una squadra ci sono diverse persone con differenti qualità, dagli allenatori allo staff medico, e ciascuna ha responsabilità differenti. Per un coach è importante coinvolgere tutti, far sentire importanti tutti in ogni attività. Andare tutti nella stessa direzione. Questo ha un impatto significativo per lo sviluppo del gruppo"."Mi trovo bene con i miei amici, mi fanno sentire molto bene, senza giudicarmi. Devi circondarti di persone con energie positive, che ti danno qualcosa. Alle altre persone direi: siate coraggiose. Nessuno deve sentirsi soli, siate gentili con tutte le persone, non sapete cosa stanno passando in questo specifico momento".