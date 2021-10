Bellissimo messaggio su Instagram di Linda Sembrant, pronta a tornare a disposizione della Juventus Women dopo l'infortunio: "Questa per 4 mesi è stata la mia squadra, dal fisioterapista Federico a tutti gli altri nella foto. Senza di voi non sarei a questo punto della riabilitazione. Siamo stati insieme per tante ore, arrivavo al mattino e andavo via la sera, ogni giorno. Ho lavorato più che mai ma ne è valsa totalmente la pena visti i risultati.prontissima a proseguire il pieno recupero a Vinovo! Siamo stati un gran bel team, ma ora è il momento di tornare al mio posto. Grazie mille!"​