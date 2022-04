C'è anche la firma di due bianconere - Linda Sembrant e Lina Hurtig - sulla goleada della Svezia femminile contro la Georgia (15 a 0 il risultato finale nella gara valida per la qualificazione ai Mondiali). Entrambe le giocatrici della Juventus Women, infatti, hanno lasciato la propria firma sul match rispettivamente con un gol e una doppietta, contribuendo dunque all'exploit della Nazionale gialloblù in una partita che di fatto ha visto in campo una sola squadra.