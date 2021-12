Anche Lindaè intervenuta ai microfoni di JTV prima della partita ditra, che può regalare alle bianconere una storica qualificazione ai quarti di finale. Ecco le sue dichiarazioni: "Penso che questa sera sia importante la questione mentale. Se siamo favorite vuol dire che ce lo siamo meritate prima. Vogliamo andare ai quarti ma ora non abbiamo ancora conquistato niente. Dobbiamo entrare in campo e dare il 100%. Le due partite contro ilsono state fondamentali, se non avessimo vinto non avremmo potuto fare più nulla. Ci sono tre squadre e una deve andare fuori: noi vogliamo i quarti". Sulle condizioni sue e della squadra: "Io sto bene, lavoriamo tanto. Oggi abbiamo fatto l'ultimo allenamento, poi un po' di riposo. Non vedo l'ora di rientrare e dare una mano. Sono orgogliosa delle mie compagne e di quello che hanno fatto".