, ai microfoni di JTV, ha parlato del suo rientro dopo il lungo infortunio: "Bello essere tornata a Vinovo e trascorrere del tempo con la squadra. Sto bene, sono stata qualche mese al J Medical, sono contenta di allenarmi di nuovo, toccare il pallone, calpestare l’erba del campo: per me è fantastico. Il giorno dell'infortunio è stato il più brutto della mia vita per il dolore che ho provato: avevo subito capito che per me la stagione era finita, che si era rotto il crociato. Mi faceva male anche il cuore. Non ho potuto festeggiare lo scudetto, ricordo di aver guardato la partita in ospedale, distesa a letto. Sono stata anche costretta a saltare le Olimpiadi,le aspettavo da almeno un paio di anni".