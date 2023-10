DaLa maglia di Sembrant allo Juventus Museum. Oggi, mercoledì 18 ottobre, Linda ha consegnato la maglia della gara con cui ha raggiunto le 100 presenze con le Juventus Women al museo bianconero.Sembrant, ora a quota 103 presenze, ha toccato quota 100 in una giornata davvero speciale: la finale di Coppa Italia Femminile vinta contro la Roma. L'undicesimo trofeo nella storia delle bianconere e il suo ottavo con la Juve. Al momento della consegna, presenti il Presidente Gianluca Ferrero, Stefano Braghin, Women's Football Director, e Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum.Sembrant condivide tutto il suo orgoglio: «L'emozione di far parte della storia di questa società e di questo museo è grandissima. Vedere la mia maglia delle cento presenze qui è un grande orgoglio, è davvero un traguardo speciale. È bello respirare qui la storia della Juventus e vedere quello che abbiamo fatto noi con le Juventus Women: è speciale far parte di questa storia. Quando sono arrivata qui non mi aspettavo di vivere qualcosa del genere, ma mi sono sentita subito a casa e sono felice. Ora vogliamo continuare a vincere ancora, amo vincere e vincere con questa squadra è sempre bello. Ho vissuto anni bellissimi e voglio continuare».«È un grande piacere vivere questa giornata - ha commentato Stefano Braghin, Women's Football Director -. Questa è la testimonianza di una grande calciatrice che ha contribuito a fare la storia del nostro progetto. Ha vinto tanto, ma soprattutto ha insegnato tanto a tutti, sia alle giovani che alle meno giovani. Per me lei è un modello e averla qui è un tributo a qualcosa di importante che ha fatto per noi e che magari continuerà a fare anche in futuro in altre vesti. Avere con noi giocatrici del livello di Linda è una conferma del lavoro fatto, sicuramente questo è stato possibile anche grazie alla storia unica della Juventus e qui al museo siamo dentro la storia e tutti vogliono contribuire a scriverne un pezzetto».«Le Juventus Women, da quando esistono, hanno vinto tantissimi trofei. Da quando abbiamo aperto il museo abbiamo vinto 19 coppe con la squadra maschile e 11 con la femminile, 30 in tutto - così Paolo Garimberti, presidente dello Juventus Museum -. La squadra femminile ha dato un contributo enorme all'orgoglio juventino e all'immagine della Juventus. Sono contento ci sia ancora una volta una ragazza che ha giocato cento partite con noi perchè rappresenta la continuità di un progetto che si è rivelato vincente. Ora non vediamo l'ora di accogliere nuovi trofei, perché io penso ci siano tre parole per descrivere la Juventus: innovazione, inclusione e vittoria».