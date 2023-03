Dopo le tante proteste dell'Inter per il presunto tocco con il braccio di Rabiot (e quello di Vlahovic), sull'azione che ha portato al gol Filip Kostic, in casa nerazzurra altre proteste. Questa volta nella sfida contro la Juve Women. Le giocatrici nerazzurre infatti, si sono lamentate con l'arbitro in occasione del vantaggio firmato da Sembrant per il tocco di mano della giocatrice bianconera. In questo caso però, non c'è stata nessuna attesa per il gol visto che non c'è il Var nel campionato femminile.