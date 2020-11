Linda Sembrant è la "ministra della difesa" della Juventus Women, soprattutto in assenza di Sara Gama infortunata. La 33enne svedese ha parlato a JTV in vista del match in programma domenica a ora di pranzo contro il Sassuolo, unica squadra imbattuta insieme alle bianconere finora: "È una partita importante, il Sassuolo finora ha giocato molto bene. Sarà una partita tosta tra due squadre che vogliono vincere. Vogliamo tornare al meglio dalla pausa nazionali, giocando come sappiamo per portare a casa i 3 punti. Noi ci sentiamo bene, stiamo lavorando molto per la gara di domenica. Dopo la pausa è importante farsi trovare pronte e concentrate".

L'AMBIENTAMENTO - "È il mio secondo anno qui, ma in questa stagione sono arrivate nuove giocatrici. Continuo a migliorare ogni giorno, questo è l'atteggiamento da tenere: mai pensare di essere arrivata, migliorare costantemente, imparare sempre cose nuove. Questa è la mia mentalità. Qua alla Juventus ho imparato tanto."



IL CAMPIONATO - "La Serie A migliora anno dopo anno, il calcio femminile sta crescendo in Italia. Abbiamo iniziato bene ma non siamo appagate, vogliamo continuare così giocando al massimo ogni weekend. Anche per prepararci alla Champions League. Lavoriamo di settimana in settimana per raggiungere i nostri obiettivi."



LA PARTITA PIU' BELLA - "La sfida contro la Fiorentina dello scorso anno (Supercoppa Italiana, vinta 2-0 dalle bianconere, ndr) è stata il mio primo titolo alla Juve. Che giornata! Se stiamo già pensando alla Champions? Sì e no. Ci alleniamo tutti i giorni per le partite di campionato che servono in chiave Europa. Sono due cose diverse, ma ovviamente la Champions è sempre nei nostri pensieri. Si inizia a dicembre, ora è importante allenarci bene: è una competizione speciale e non vediamo l'ora di giocarla."