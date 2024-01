Poche ore fa è stato ufficializzato il trasferimento dell'ormai ex calciatrice della Juve Women, Linda Sembrant, che andrà a fare una nuova esperienza al Bayern Monaco. La giocatrice ha firmato un contratto che la legherà alle bavaresi fino a giugno del 2024, come si evince anche dalla nota ufficiale condivisa dalla società tedesca attraverso i propri canali social. Social che sono stati utilizzati dalla stessa Linda Sembrant per rilasciare il suo primo messaggio da calciatrice del Bayern Monaco."Sono così emozionata di unirmi al Bayern Monaco".