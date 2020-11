Dal sito ufficiale della Juventus:



“Ai sedicesimi di finale di UEFA Women’s Champions League le Juventus Women affronteranno il Lione. Il sorteggio di Nyon ha messo sulla strada delle bianconere le campionesse d'Europa: gara d'andata in casa l'8 o il 9 dicembre, ritorno, in Francia, il 15 o il 16 dicembre.



Il Lione ha vinto l'ultima edizione della UWCL in finale, contro il Wolfsburg, è la squadra ad aver vinto più volte la competizione (7), di cui le ultime cinque consecutivamente. È, inoltre, imbattuto in Europa dalla stagione 2017/18 (23 vittorie e due pareggi in 25 gare).



Le ragazze di coach Guarino hanno fronteggiato quelle di Jean-Luc Vasseur in estate, in occasione del Trofeo Veolia, al Parc OL, con le padrone di casa che si sono imposte 3-0.



Date e orari verranno ufficializzati nei prossimi giorni”.