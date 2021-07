La Juventus Women ha celebrato oggi una ricorrenza molto speciale per una sua giocatrice:uno dei punti fermi della rosa bianconera, cheSalvai è reduce da alcune stagioni travagliate per via di alcuni infortuni, ma anche ricche di soddisfazione in una squadra stellare. Questa settimana le ragazze hanno ripreso a lavorare sotto la nuova guida tecnica di Joe Montemurro. Salvai nelle foto odierne appare più gioiosa che mai.