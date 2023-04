Evadella Juventus Women ha parlato ai canali ufficiali bianconeri dopo la firma fino al 2026. Le sue parole:Orgoglio. Sono arrivata qui a quindici anni ed era un sogno giocare qua con la prima squadra. Una volta li ho visti giocare a Verona e ho detto che volevo giocare lì. Questo ora è un punto di inizio ma spero di riuscire a giocare tante partite qua"."Quando ho firmato ero contenta. Ho pensato ai sacrifici fatti in passato. Ora è il primo step verso il sogno che va da qui a fine carriera".- "Le direi di non mollare mai e di continuare a seguire i suoi sogni che dopo diciotto anni ne ha realizzato uno"."Possono farcela anche loro se continuano a dare il massimo e vogliono migliorarsi. Se ci credono ce la fanno"."Un punto di riferimento, da quando sono arrivata in Primavera mi ha sempre fatto sentire importante. L'anno scorso anche capitano. Mi ha sempre dato fiducia, mi ha incoraggiata e dato consigli"."Con le Final Four abbiamo possibilità di vincere. Ci stiamo preparando bene e possiamo farcela".