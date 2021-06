Dopo i saluti di Giuliani e Bacic, la Juventus Women si ritrova a dover fare due operazioni di mercato per coprire i due slot in porta. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nuovo portiere delle bianconere dovrebbe essere la francese ​Pauline Peyraud-Magnin dell'Atletico Madrid. La calciatrice ha già avuto Montemurro come allenatore e la coppia potrebbe rincontrarsi a Torino. Negli studi Sky, Cristiana Girelli ha commentato: "Dovremo parlare francese allora. La conosco, faceva la seconda nella nazionale francese ma desso credo sia la prima in porta".