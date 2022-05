1 punto. Questo è quello che serve alla Juventus Women, oggi contro il Sassuolo, per acquisire la matematica certezza della vittoria del quinto scudetto consecutivo. Di fronte, la squadra neroverde che non arriva a Vinovo per fare da sparring partner; quindi, Montemurro e la squadra dovranno fare attenzione ad eventuali cali di concentrazione. 1 punto, per tornare a festeggiare e issare il tricolore tra le mura di casa, questa volta con abbraccio dei tifosi annesso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Juventus Women: Peyraud-Magnin; Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia. A disp. Aprile, Forcinella, Hyyrynen, Nilden, Lundorf, Grosso, Zamanian, Staskova, Bonfantini. All. Montemurro

Sassuolo: Lemey, Mihashi, Dongus, Filangeri, Parisi, Pondini, Dubcova, Brignoli, Clelland, Pellinghelli, Cambiaghi. A disp. Lugli, Lauria, Pede, Mak, Da Canal, Iriguchi, Bugeja, Ferrato. All. Piovani



Arbitro: Sig. Paolo Bitonti di Bologna



Segui la diretta testuale su ilBianconero.com: