Torna in campo la Juventus Women. Bianconere di Joe Montemurro impegnate a Biella per la seconda apparizione nella nuova casa. Ospite l'osticodi Gian Piero. Una gara non semplice per le bianconere, come dichiarato anche ieri da Joe Montemurro. La Juve reduce dalla bella e convincente vittoria contro il Chievo Verona in Coppa Italia valso il passaggio del turno, il Sassuolo invece ha battuto di misura il Parma. Rientrano per l'occasione Sara Gama e Cecilia Salvai.Juve Women: in attesaSassuolo: in attesa