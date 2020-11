Sfida al vertice quest'oggi per la Juventus Women. La squadra di Rita Guarino accoglie a Vinovo il Sassuolo terzo in classifica per un match che ci si aspetta intenso ed equilibrato. Le bianconere viaggiano a gonfie vele con 18 punti raccolti in sei partite disputate; le neroverdi sono distanti due lunghezze, a causa del pareggio con la Roma di inizio torneo. In caso di punteggio positivo, la Juventus Women potrebbe allungare sul Milan che, in questo momento, si trova appaiato al primo posto con 18 punti ma con una partita in più disputata. Dopo un primo tempo dove a regnare è l'equilibrio, nella seconda frazioni le ospiti calano di intensità. La squadra di Guarino è abile a sfruttare, in questa fase, la maggior esperienza e le doti tecniche per piazzare un uno-due che rompe l'equilibrio e regala il primo posto in solitaria alle Women.



La diretta testuale su Ilbianconero.com:



FISCHIO FINALE: Juventus travolgente nel secondo tempo, il Sassuolo crolla nella ripresa



88' - GOL DELLA JUVENTUS, Zamanian riceve in mezzo da Maria Alves e da pochi metri firma il poker



84' - GOL DELLA JUVENTUS, Cernoia chiude il match: riceve palla sul dischetto e piazza il pallone in fondo alla rete



82' - OCCASIONE JUVENTUS, conclusione pericolosa di Cernoia deviata davanti la porta dalla difesa del Sassuolo



80' - Fase di stanca del match, la Juventus sembra aver messo la partita in ghiaccio



68' - GOL DELLA JUVENTUS, Caruso sfrutta una disattenzione della difesa neroverde e da pochi metri, fredda, non fallisce l'obiettivo



64' - OCCASIONE SASSUOLO Cambiaghi, appena entrata, si trova a tu per tu con Giuliani, il suo tiro è debole e finisce tra le braccia del portiere



62' - OCCASIONE SASSUOLO Mihashi dal limite dell'area piccola, colpisce male e spara alto



56' - GOL DELLA JUVENTUS, dagli sviluppi di un calcio d'angolo Sembrant anticipa tutte e incrocia di testa sul secondo palo



55' - Boattin pesca Caruso in area, la conclusione della centrocampista è deviata e finisce alta



50' - Bravissima Lundorf ad anticipare Bugeja e annullare una possibile azione pericolosa



INTERVALLO



42' - OCCASIONE PER IL SASSUOLO, percussione in area di Bugeja che mette in mezzo un pallone pericoloso, brava Boattin a deviare e anticipare Pirone che avrebbe tirato a due metri dalla porta



34' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Dubcova anticipa la difesa bianconera ma impatta male il pallone che si alza di molto sopra la traversa



27' - OCCASIONE PER LA JUVE: Bonansea in mezzo a tre si libera dalla marcatura e conquista una punizione dal limite; tira Cernoia, la sua conclusione sfiora la traversa



25' - Palla filtrante dalla difesa di Sembrant, Cernoia non raggiunge il pallone in area per una questione di centimetri



13' - Imbucata pericolosa di Mihashi, Pirone fallisce l'aggancio in area



11' - Percussione in area di Galli, la deviazione della difesa mura il tiro da pochi metri



8' - Il Sassuolo si affaccia nell'area juventina, tiro pericoloso di Pirone che viene deviato sul fondo



0' - Panettella fischia l'inizio dell'incontro



IL TABELLINO

JUVENTUS WOMEN-SASSUOLO: 4-0

Marcatrici: (Sembrant 55', Caruso 68', Cernoia 84', Zamanian 88'))



JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Giuliani; Lundorf, Hyyrynen, Sembrant, Boattin; Galli (Zamanian 85'), Pedersen, Caruso (Rosucci 77'); Bonansea (Maria Alves 45'), Girelli (Staskova 70'), Cernoia. A disp. Bacic, Berti, Giordano, Caiazzo, Ippolito. All. Guarino

SASSUOLO (4-3-1-2): Lemey, Philtjens, Mihashi, Santoro (Orsi 79'), Lenzini, Filangeri (Pellinghelli 89'), Dubcova, Brignoli (Pondini 63'), Bugeja (Monterubbiano 79'), Pirone, Battelani (Cambiaghi 63'). A disp. De Bona, Brundin, Fuentes, Rossi. All. Piovani



AMMONIZIONI: (Sembrant (J) 73')



Arbitro: Sig. Claudio Panettella di Bari