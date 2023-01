La Juventus Women pareggia a Vinovo contro il Sassuolo. Al gran gol di Cecilia Salvai risponde in extremis Sciabica. Questi i nostri voti:Quando chiamata in causa risponde presente. Sul gol è incolpevole.Un primo tempo su livelli altissimi, grandi chiusure, non si fa superare. Spinge anche sulla corsia di destra. Sulla rete del pareggio poteva fare di più.Troppo irruenta in occasione dell'ammonizione, ancora una volta schierata da centrale difensivo, garantisce sicurezze.Un gol bellissimo, pregevole. A conclusione di una prestazione maiuscola. Certezza. Dal 78'S.V.Meno spinta rispetto al solito, nel complesso non si fa superare, sufficiente.Lotta, una guerriera in mezzo al campo.Chiude tutti gli spazi. Grande prestazione. Dal 78S.V.Qualche occasione sporcata, una partita sufficiente nel complesso.Non la sua gara migliore, in miglioramento rispetto alle ultime due apparizioni, più nel vivo del gioco.Si batte, lavoro sporco come al solito. Poco incisiva sotto porta.Una conclusione su punizione degna di nota. Per il resto ancora sotto tono.Un pareggio contro il Sassuolo, si poteva decisamente fare di più.