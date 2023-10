La Juventus Women si impone contro il Sassuolo allo stadio di Biella e mantiene il passo della Roma in vetta alla classifica. Queste le nostre pagelle:Una buona gara, quando chiamata in causa non si fa sorprendere.Un buon primo tempo. Nella ripresa cala leggermente. Colpisce che giochi a destra.Attenta, non si fa sorprendere, una buona partita duellando con Sabatino.Duella in velocità con Monterubbiano senza farsi sorprendere. Gara attenta. Dal 64' Salvai 6,5 rientra in campo, sta recuperando la forma migliore.Sufficiente. In fase offensiva si vede poco.Apre e gestisce bene il gioco. Ordinata. Dal 78'S.V.Luci e ombre. Nel primo tempo è una delle meno vive, poi cresce.Un primo tempo in sordina, spreca qualche pallone di troppo. Poi confeziona l'assist per Girelli. Dal 645,5 ci si aspetta di più da una giocatrice del suo calibro, più di una conclusione da metà campo.Le rinvia addosso Durand e segna. Meno viva e brillante delle precedenti apparizioni. Dal 78'S.V.Si beve la difesa del Sassuolo. Una gara decisamente da incorniciare, se non per l'ottimo intervento di Durand che le nega la tripletta.Una buona gara, segna. Fa a sportellate con Filangeri per tutta la partita, smista e inventa. Dal 78'S.V.Una Juve cinica e che mantiene anche la porta inviolata, nonostante le assenze.