di Marco Amato, inviato a Vinovo

Juventus Women fanta5stiche! Le bianconere liquidano 3 a 1 il Sassuolo e festeggiano il quinto scudetto in 5 anni di storia. Esplode la gioia dei tifosi, delle calciatrici, di Montemurro al primo scudetto. Vittoria per nulla scontata, a causa di un calendario fitto come non mai, ma meritata per la forza mentale dimostrata in tutto il corso della stagione.



LE PAGELLE



PEYRAUD-MAGNIN 7 - Tra i pali, osserva le compagne mentre trasportano la nave in porto. Primo scudetto per lei, da assoluta protagonista



LENZINI 7 - Sulla destra o al centro della difesa, la prestazione resta solida e di qualità. È stata una delle sorprese in positivo della stagione (Dal 65' HYYRYNEN 7 - Entra con il piglio giusto e prova a lasciare il segno in fase offensiva)



GAMA 7 - Partita da leader: quando la squadra abbassa il livello della concentrazione o sente la pressione del risultato che non arriva, sono le sue urla a suonare come sveglia



SEMBRANT 6.5 - Dopo il ritorno dall'infortunio, Montemurro l'ha piazzata al centro della difesa senza più toglierla. Esperienza ed affidabilità a servizio della squadra, come dimostrato anche oggi



BOATTIN 8 - Un gol che è un sigillo su una stagione giocata su altissimi livelli. Meritata l'ovazione della tribunetta di Vinovo (Dal 73' NILDEN sv)



ROSUCCI 6.5 - Sempre grande intensità e corsa, questo a volte la porta ad essere poco lucida con palla tra i piedi, ma in fase di interdizione è eccellente



PEDERSEN 7 - Glaciale nella gestione del pallone, sempre ordinata e precisa (Dal 73' GROSSO sv)



CARUSO 7 - I suoi inserimenti sono stati un fattore per tutta la stagione, anche oggi mette in difficoltà il Sassuolo buttandosi in area come una piratessa all'arrembaggio (Dal 65' ZAMANIAN 6.5 - Con le conclusioni dalla distanza prova a lasciare il segno in quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione a Vinovo)



BONANSEA 8 - Festeggia rinnovo e scudetto con il gol che sblocca il match, che toglie pressione dalle spalle di tutta la squadra



GIRELLI 8 - Dalle battute iniziali, una delle più lucide e combattive, non manca, e come potrebbe, la sua firma sul tabellino delle marcatrici



CERNOIA 7 - Qualità tecniche non comuni, il suo mancino, i palloni tagliati nel mezzo, le imbucate, un corollario che mette in crisi la difesa avversaria



All. MONTEMURRO 8 - Obiettivo raggiunto! Festeggia il primo scudetto, da inizio stagione la sua mano c'è e si è vista, lavoro ottimo!