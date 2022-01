19







di Marco Amato

La Juventus Women è lo specchio dei tanti problemi avuti in queste ultime settimane. una prestazione non brillante, ma comunque quadrata, con tanto spirito di sacrificio. Dopo il pari nei tempi regolamentari, le bianconere vincono ai rigori e volano in finale, dove incontreranno il Milan. Di seguito le pagelle del match:



PEYRAUD-MAGNIN 6.5 - Sul gol di Clelland non può nulla, per il resto è poco impegnata. Ai rigori la sua parata è decisiva e regala la finale alle bianconere



HYYRYNEN 6 - Gara ordinata, chiude sui tentativi del Sassuolo (Dall'87' LUNDORF sv)



LENZINI 6 - Qualche piccola imprecisione, ma non concede occasioni alle neroverdi



PEDERSEN 7 - Nell'inedito ruolo di centrale difensivo, sfodera una prestazione di grande livello. Ottima dal punto di vista difensivo, ancora meglio quando c'è da costruire il gioco



NILDEN 6.5 - Brava a insistere e segnare l'1 a 0. Prova a spaccare la partite con le sue avanzate, ma spesso finisce per perdere palla e regalare la ripartenza al Sassuolo (Dal 73' GAMA sv)



BONANSEA 5 - Partita da dimenticare: poco ritmo, nessuno spunto. Capita anche alle migliori



ROSUCCI 5.5 - Nell'occasione dell'1 a 1 di Clelland si fa saltare troppo facilmente (Dal 73' HURTIG sv)



ZAMANIAN 5 - Tante imprecisioni con palla tra i piedi: rende la manovra lenta e farraginosa (Dal 60' BOATTIN 6 - Dà brio alla manovra offensiva)



STASKOVA 6.5 - Brava nell'azione del gol di Nilden a intercettare palla e dare vita all'azione che porta alla rete. Per il resto, gioca da esterna e si sacrifica molto, perdendo un po' di lucidità davanti



GIRELLI 6 - Tanto lavoro sporco e qualche spunto. Ci prova, ma non trova la via del gol



CARUSO 6 - Sua la prima grande occasione del match, dimostra la solita abilità negli inserimenti. Quello, però, è il picco: con il passare del tempo esce dal vivo



MONTEMURRO 6 - Deve fare i conti con diverse difficoltà: ne esce fuori una squadra quadrata, non brillante, ma che sa soffrire