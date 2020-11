di Marco Amato

Dopo un primo tempo complicato, la Juventus sale di ritmo e intensità nella seconda frazione. Oltre alla prova collettiva, diverse individualità sono migliorate dopo la sosta negli spogliatoi. Grazie alla vittoria per 4 a 0, la squadra di Guarino si riconferma la squadra da battere.



GIULIANI 6.5 - Poco impegnata ma quando serve risponde presente



LUNDORF 7.5 - Ha un occhio di riguardo per Bugeja ed è brava a contenerla; non disdegna di farsi vedere in posizione avanzata



HYYRYNEN 6.5 - Gioca fuori posizione ma lo fa con attenzione



SEMBRANT 7. - Guida la linea arretrata e si rende pericolosa con alcune palle filtranti che partono dai suoi piedi. Firma l'1 a 0 con un colpo di testa puntuale e preciso



BOATTIN 7 - Sul finire del primo tempo salva un gol già fatto, oltre a curare la fase difensiva, è in costante proiezione offensiva



GALLI 6.5 - La si può trovare ovunque a centrocampo, tanta sostanza e alcune giocate di qualità (dall'85' ZAMANIAN 6.5. - Entra e segna il poker)



PEDERSEN 5.5 - Diversi errori tecnici e alcune chiusure mancate, migliora in intensità nei secondi 45'



CARUSO 7 - Riceve pochi palloni buoni e si vede poco nel primo tempo, emerge nella seconda frazione ed è fredda nel firmare il 2 a 0 (Dal 77' ROSUCCI 6 - Poco tempo per mettersi in mostra ma dimostra attenzione e qualità)



BONANSEA 6 - Qualche buono spunto dove mette in mostra le doti tecniche, fatica a fraseggiare con le compagne di reparto (dal 45' MARIA ALVES 6.5 - Dà una scossa alla manovra offensiva bianconera e mette lo zampino sul 4 a 0)



GIRELLI 6 - Corre, si impegna e cerca la palla; riceve poco e la difesa del Sassuolo è brava a contenerla (Dal 70' STASKOVA 6 - Riceve pochi palloni per rendersi pericolosa)



CERNOIA 7 - Una punizione che sfiora la traversa nel primo tempo, nel secondo cresce e diventa una spina nel fianco della difesa avversaria. Dulcis in fundo, la rete del 3 a 0 che chiude il match



GUARINO 7 - La sua Juventus regge l'impatto di un Sassuolo spumeggiante nel primo tempo; poi la squadra cresce in intensità e vince una gara fondamentale in ottica campionato