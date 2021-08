PEYRAUD-MAGNIN 6 - Impegnata pochissimo, dirige le compagneLUNDORF 6,5 - PropositivaGAMA 6,5 - Sicurezza46' LENZINI 6,5 - Debutto europeo con calma olimpicaSALVAI 6 - Ordinaria amministrazioneBOATTIN 7 - I pochissimi tentativi di ripartenza macedone li stronca tutti leiROSUCCI 6,5 - Partita facile, lei fa da raccordo60' BONFANTINI 6,5 - Esordio bianconero con golZAMANIAN 8 - Siamo ancora all'inizio, ma Montemurro sembra l'uomo giusto per esaltare il suo talento e renderla una delle migliori centrocampiste al mondoCARUSO 8 - Con Zamanian danno vita a un'intesa perfetta: Annahita ispira, Arianna s'inserisce e finalizza77' PEDERSEN 6 - Rientra dall'infortunio, resta da capire se con questa Zamanian sarà ancora intoccabile in cabina di regiaBONANSEA 7 - Ci prova tantissimo e capitalizza poco, ma pesca bomber Cristiana a occhi chiusi ogni volta che vuoleGIRELLI 7 - Ordinaria doppietta59' STASKOVA - La "dodicesima donna" ideale, lo conferma anche oggiCERNOIA 7 - In un ruolo non suo, sempre precisa68' NILDEN 6,5 - L'ultima arrivata entra in campo con l'argento vivo addossoAll. MONTEMURRO 7 - Aspettiamo avversarie più probanti, ma il percorso di crescita a livello di qualità del gioco merita fiducia