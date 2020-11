Ottime notizie per Milena Bertolini - selezionatrice della Nazionale italiana femminile - e anche per Rita Guarino, allenatrice della Juventus Women. Infatti, il nome di Sara Gama compare nella lista delle convocazioni dell'Italia per il match di qualificazione all'Europeo contro la Danimarca. La calciatrice, quindi, torna disponibile dopo un lungo infortunio che l'ha tenuta fuori dal campo per diversi mesi; la capitana non gioca un match ufficiale dallo scorso settembre. Inizia, quindi, il percorso di recupero e a breve le bianconere potrebbe rivedere in campo uno dei punto di riferimento della squadra di Guarino.