Nella giornata odierna la calciatrice della Juve Women, Sara Gama, ha rilasciato un’ampia intervista nella puntata andata in onda sul canale Twitch delle bianconere, dove si è soffermata anche sulla scelta del suo numero di maglia.‘Un numero che mi è sempre piaciuto fin da piccola. Mi piacciono i numeri dispari, quelle cose che non sai spiegare. Il tre nella simbologia non devo spiegare quante cose significa da tempi antichi, simbolo fondamentale. Mi piace come numero, mi piace vederlo, poi rientra moltiplicato in altri numeri a cui tengo. Scelto così. Ho portato anche altri numeri ed ho sempre detto che non importa cos’hai sulla maglietta ma importa cosa porti in campo. Non avevo problemi a cambiare numero, poi sono cresciuta e il 3 è diventato il mio numero’.