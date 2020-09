La Juventus Women passa per 2-0 a Vinovo contro un orgoglioso San Marino: decidono due gol in mischia nel secondo tempo di Cristiana Girelli e Arianna Caruso, dopo tante occasioni fallite dalle compagne. GIULIANI 6 - Poco da fare, tanto da urlare. Fuori a metà gara per infortunio.

BACIC 6 - Pronti, via, vede la palla scheggiata ad altezza palo. Fffiuu.

LUNDORF 6 - Magari non quella spinta che ci si aspettava. Ma che difesa. E che attenzione.

HYYRYNEN 6.5 - Avrebbe tutte le attenuanti del ruolo. Ma non le servono.

SEMBRANT 7 - Partita perfetta, c'era anche per ritoccare in rete il pallonetto di Girelli. Lo fa quando la palla è già entrata, ma esserci conta.

BOATTIN 6 - Solita tendenza a proporsi: pecca di qualità nel passaggio.

CERNOIA 5.5 - Meno supportata del solito, anche per questo fatica.

IPPOLITO s.v. - Esordio assoluto con la Juventus

GALLI 5.5 - Poche battaglie, tutte giuste. Serviva un po’ di dinamismo in più.

ROSUCCI 5 - Poca roba. Soprattutto in fase d’interdizione.

BERTI 6 - Buona prova; personalità.

BONANSEA 6 - Solo lei sa quanto ci ha provato. Solo lei sa quanto è stata sfortunata.

GIRELLI 6 - Sbaglia due occasioni che la vera Cristiana non avrebbe fallito, poi trova il gol in mischia.

STASKOVA 6 - Fa in tempo a farsi vedere come di consueto, Ciccioli le nega il tris allo scadere.

ZAMANIAN 6.5 - Ha l’aria di essere la più pericolosa. E la più tecnica.

CARUSO 6,5 - Non è un caso se la Juve alza la testa quando c’è lei in campo. Grinta e gol rapace.